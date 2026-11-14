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Pronóstico del Tiempo: Se Aproxima Nuevo Frente Frío al Noroeste de México

Mientras tanto, el frente frío 5 provocará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, oriente y sureste del país

Capitalinos se cubren ante las lluvias diurnas en la Ciudad de MéxicoCapitalinos se cubren ante las lluvias diurnas en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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