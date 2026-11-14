Pronóstico del Tiempo: Se Aproxima Nuevo Frente Frío al Noroeste de México

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 5 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste.

Esto ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, además de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Simultáneamente, la masa de aire frío asociada modificará sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, propiciando lluvias fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California Sur.

Además, se esperan vientos con rachas de hasta 60 km/h en los estados mencionados.

Estos son los estados afectados por precipitaciones de distintas intensidades:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (costa y norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Mientras que estas serán las temperaturas máximas y mínimas para este sábado:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al clima en el Valle de México, se esperan bancos de niebla y llovizna durante la madrugada y hacia el amanecer en zonas altas del Valle de México.

Habrá condiciones de cielo medio nublado durante este día, sin lluvia en la Ciudad de México y con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Ambiente fresco por la mañana, y frío a muy frío en zonas altas de la región.

Con información de Conagua

ICM