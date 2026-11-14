Música y conciertos

Suspenden Concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por Apología del Delito

El cantante de corridos tumbados y música regional cantó en dos ocasiones temas no autorizados durante la Feria Internacional Ganadera

El concierto del cantante Gabito Ballesteros fue suspendido por hacer apología del delitoEl concierto del cantante Gabito Ballesteros fue suspendido por hacer apología del delito. Foto: Facebook | Gabito Ballesteros
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Suspenden Concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por Apología del Delito | N+