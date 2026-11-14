Suspenden Concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por Apología del Delito

Luego de cantar dos temas no autorizados por hacer apología del delito, el concierto del cantante de música regional y corridos tumbados, Gabito Ballesteros, fue suspendido.

El músico nacido en Cumpas, Sonora, era una de las estrellas invitadas a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, aunque su participación fue interrumpida.

De acuerdo con la Feria, la decisión se tomó cuando Ballesteros se presentaba en el Teatro del Pueblo e incumplió con el repertorio permitido.

Previo a su presentación, el artista entregó al comité organizador una lista de las canciones que interpretaría durante su concierto, la cual fue revisada y autorizada por las autoridades.

"En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito, conforme a la normatividad vigente en el estado de Querétaro", se informó.

Sin embargo, el cantante hizo caso omiso e interpretó "un primer narcocorrido", por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino para bajarlo del escenario y "recordarle el compromiso adquirido".

Ballesteros volvió a subir al templete e interpretó un segundo tema (AMG) que no había sido aprobado, por lo que las autoridades decidieron suspender definitivamente el recital.

En Querétaro, la interpretación de narcocorridos en espectáculos públicos está prohibida, "como parte de una política de cero tolerancia a contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado", apunta el comunicado.

La legislación estatal contempla la suspensión inmediata del evento y multas de hasta 10 mil UMAS, es decir, más de un millón de pesos y el veto para artistas reincidentes.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el músico informó que su camioneta estaba siendo enganchada por una grúa y esperaba a un abogado para atender su caso.

"Yo no sé en que pedazo dice un delito la AMG", dijo el músico a sus seguidores, mientras esperaba arriba de su auto.

A diferencia de lo expresado por los organizadores, Ballesteros y su equipo señalaron que no fueron avisados de que no se podía cantar AMG y que personal de la feria les dieron luz verde.

Señaló que respetó el repertorio autorizado por las autoridades y aún así le suspendieron el concierto. Denunció, además, que sus músicos fueron retenidos.

Con información de N+

ICM