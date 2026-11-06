Música y conciertos

Tecate Pa'l Norte 2027 Ya Tiene Fecha: Estos Días Será el Festival de Música

El festival que cumplirá su XV aniversario el próximo año no ha anunciado qué artistas y grupos formarán parte del line up, ni cuándo saldrán a la venta los boletos.

Fans en Tecate Pa'lNorte en Parque Fundidora.Ya hay fechas para el Festival de Música Tecate Pa'l Norte 2027, conoce las fechas oficiales. Foto: Cuartoscuro.
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¿Cuándo Es Tecate Pa'l Norte 2027 y Cuántos Días Durará? Ya Hay Fechas Oficiales del Festival | N+