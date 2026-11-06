Tecate Pa'l Norte 2027 Ya Tiene Fecha: Estos Días Será el Festival de Música

El Tecate Pa'l Norte 2027 ya tiene fechas oficiales, y si eres fan de la música, el arte y la cultura, anótalo en tu agenda porque la XV edición de este Festival tendrá lugar en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Considerado uno de los eventos musicales más importantes de México y América Latina, genera gran expectativa por los artistas nacionales e internacionales que se presentan en sus distintos escenarios.

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¿Cuándo Es el Tecate Pa'l Norte 2027?

A través de sus redes sociales el festival anunció que se celebrará del 26 al 28 de marzo de 2027. Los días coincidirán con Semana Santa, por lo que algunas personas podrán aprovechar los descansos para disfrutar de este evento.

El Tecate Pa'l Norte se celebra cada año en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, y reúne a más de 300 mil personas a lo largo de las distintas jornadas.

Aunque la primera edición tuvo lugar el 24 de noviembre de 2012 en el Parque Diego Rivera, De San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, un año más tarde se trasladó al Parque Fundidora de Monterrey, sede oficial hasta la actualidad.

De momento sólo se anunciaron las fechas oficiales del festival (26,27 y 28 de marzo de 2027), será más adelante cuando los organizadores den a conocer el Cartel Oficial con los artistas invitados por cada uno de los días.

¿Cuántos días durará el Festival Tecate Pa'l Norte 2027?

Tal como ha ocurrido en ediciones anteriores, el Tecate Pa'l Norte 2027 durará tres días consecutivos que coinciden con las vacaciones de Semana Santa.

Aunque aún no se sabe la fecha en la que saldrán a la venta los boletos, este evento se suma a la agenda de conciertos de 2027 que reúne a miles de personas en torno a sus grupos y artistas favoritos.