'La Gente Traiciona a la Música': Francisco Céspedes, Fiel a Su Estilo a 30 Años de su Debut

Faltaban unos minutos para que el show comenzara, pero las tablas de más de tres décadas en conciertos de todos los tamaños dan la calma a Francisco Céspedes para escuchar preguntas, responderlas, dar indicaciones puntuales, bromear y seguir sorprendiéndose al ver por primera vez sus álbumes en físico. La expresión permite ver aún rasgos de la emoción primeriza, pero con los cambios propios de los años, como la colaboración artística con su hija.

El cantante cubano-mexicano recibió en su camerino a N+ antes de subir al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital mexicana. Con una ligera camisa de lino, boina y mocasines, abrió las puertas de sus vivencias y dejó conocer algunos de los nuevos artistas que se han sumado a su lista de reproducción.

"A veces internet me devuelve la esperanza porque hay un chingo de gente joven que es buenísima. Mi hija me enseña muchas cosas nuevas. (CA7RIEL y Paco Amoroso) me encantan. Son irreverentes, son muy buenos. Y no tiene nada que ver conmigo, pero hay una formación detrás. Y yo digo que están haciendo algo que de verdad está bueno".

Francisco Céspedes ingresa al escenario del Teatro de la Ciudad. Foto: N+

Sin embargo, los cimientos del ícono que representa Céspedes para el bolero y la balada están formados por exponentes que hoy son legendarios, como la cubana Elena Burke o el mexicano Javier Solís.

"De niño, a la hora de cantar, la voz de Javier Solís... fue el primer cantante que yo escuché y quedé maravillado. Yo dije: 'para cantar, hay que cantar así'. Yo canto bastante bonito, pero él es la joya de la voz para mí", comentó el compositor septuagenario.

Armando Manzanero, Billie Holiday y César Portillo de la Luz son otras de las influencias que citó. Recordó que al escuchar "Esta tarde vi llover" -composición del yucateco-, fue como ver una película.

"Yo dije, si aquí en América tenemos un tipo como Michel Legrand", apuntó sobre el símil entre la magnitud de la obra de Manzanero y la del compositor francés.

No obstante, el cancionero de Céspedes se ha hecho de su propio espacio entre las letras de oro, de los éxitos grabados por él mismo a los que cedió a artistas como Luis Miguel ("Pensar en ti") o Pandora ("Ya no es lo mismo").

Sobre la actividad que reside detrás de la pluma, Céspedes aseguró que, aunque había estado alejado, poco a poco ha vuelto a componer y no descartó enviar nuevas canciones a "El Sol".

En la charla, el músico rememoró que él fue el primero en grabarlo y que, pese a que no se han visto desde hace un tiempo, su amistad perdura.

"En la vida, como se dice, las amistades no tienen que estar frecuentándose tanto. Él tiene sus ocupaciones, su vida. Yo tengo la mía. Pero siempre va a estar en mi cariño, mi admiración y agradecimiento. (Fue) la primera persona que me grabó una canción".

"Ya no compongo mucho como antes. Y es lo que estoy retomando ahora mismo, la composición. Cuando tenga dos o tres canciones, se las mando", agregó.

Céspedes lanzó en 2026 su álbum tributo a Pablo Milanés, 'P&P', luego de la muerte del cantante, quien era su amigo, en noviembre de 2022. Foto: N+

Y pese a que se ha distanciado de la escritura, sus temas han alcanzado el nivel de clásicos. El próximo 9 de noviembre, la Academia Latina de la Grabación le entregará el Latin Grammy a la Excelencia Musical.

Este reconocimiento llega con una trayectoria marcada por un estilo fiel y consistente. Y esas son características que a Pancho —como le llama todo el mundo— le gusta que se noten, porque "la gente traiciona mucho a la música".

"Yo era un artista muy diferente, era negro y gordo que cantaba romántico. Y esa diferencia la querían utilizar para otra cosa. Y yo un día dije que no. Primero por mí y también por mis hijos. Que con todos los efectos que yo tengo, quería que ellos dijeran: 'por lo menos mi papá es honesto en esto'".

"Después vino esta corriente nueva, de estos nuevos ritmos y hasta me plantearon en la compañía en la que yo estaba, que es una gran transnacional, me empezaron a plantear cosas de que a ver si yo grababa. Pero les dije: 'Ustedes me conocen, llevo como 20 años ya con esta compañía. Si ustedes creen que yo ya no funciono, me voy", dijo sobre la invitación a pensar en nuevos caminos en los que, percibió, no lo contemplaban.

"Y después te empiezan a decir: 'Pancho es rebelde, y es verdad que soy si eso se llama rebeldía. Pero a mí yo me gusto así. No soy mejor que nadie, ni se lo recomiendo a la gente porque puedes perder todo".

Y con el gusto por su estilo musical, el cantante sigue brillando ante el aplauso del público que llena los teatros donde se presenta y lo respalda en los momentos complicados, y compra sus nuevos discos, como 'P&P' (2026), donde abreva los sonidos que lo han acompañado toda su carrera para rendir homenaje a uno de sus ídolos y amigos.