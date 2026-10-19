Música y conciertos

'La Gente Traiciona a la Música': Francisco Céspedes, Fiel a Su Estilo a 30 Años de su Debut

El cantautor habló con N+ sobre el Grammy honorífico que recibirá en noviembre, sus composiciones grabadas por Luis Miguel y las nuevas generaciones de músicos

Francisco CéspedesFrancisco Céspedes se presentó en el Teatro de la Ciudad 'Esperanza Iris' el 15 de octubre de 2026. Foto: N+
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'La Gente Traiciona a la Música': Francisco Céspedes Habla de Su Estilo, los Premios Grammy y Luis Miguel | N+