Música y conciertos

Dani Flow Deberá Cumplir Restricciones para Presentarse en Querétaro

La presentación del cantante está programada para el 28 de noviembre en San Juan del Río, donde las autoridades municipales deberán supervisar el cumplimiento de la normativa vigente

Municipio de San Juan del Río Supervisará Concierto de Dani FlowMunicipio de San Juan del Río Supervisará Concierto de Dani Flow. Foto: daniflowmx

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Como antecedente, un concierto del intérprete en Jalpan de Serra fue cancelado tras señalamientos sobre el contenido de sus canciones; el Gobierno estatal indicó que se revisará el repertorio previsto para su próxima actuación.

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