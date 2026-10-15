Dani Flow Deberá Cumplir Restricciones para Presentarse en Querétaro

El Gobierno del Estado de Querétaro no aplica vetos directos a artistas, sino restricciones relacionadas con el contenido de sus interpretaciones, aclaró el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, al ser cuestionado sobre la presentación de Dani Flow, programada para el próximo 28 de noviembre en San Juan del Río.

El funcionario explicó que los artistas que se presenten en la entidad deben cumplir con los reglamentos municipales correspondientes, por lo que será responsabilidad de las autoridades de San Juan del Río supervisar que el concierto se ajuste a la normativa vigente.

Gudiño Torres señaló que las restricciones se enfocan en las canciones que se interpretan y no en impedir directamente la presentación de un artista.

Como antecedente, recordó que un concierto de Dani Flow en Jalpan de Serra fue cancelado tras señalamientos de que algunos de sus temas presuntamente hacían apología de la violencia contra las mujeres. En aquella ocasión, indicó, el cantante pagó la sanción económica correspondiente.

Ante la próxima presentación en San Juan del Río, el secretario de Gobierno informó que se revisará con detenimiento el repertorio que el intérprete pretende presentar, a fin de verificar que cumpla con las disposiciones aplicables.