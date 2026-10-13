¿Cuánto Dura el Concierto de Hombres G en CDMX y Cuántas Canciones Cantan? A Esta Hora Inicia

Hombres G regresa a la Ciudad de México como parte de su gira internacional "Los Mejores Años de Nuestras Vidas", el grupo se presentará durante cuatro fechas en el Auditorio Nacional, y en N+ te adelantamos todos los detalles sobre sus conciertos.

David Summers, Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita incluyeron cuatro fechas para Ciudad de México dentro de su gira internacional: 13, 14, 16 y 18 de octubre de 2026 son los días en los que deleitarán a sus fans mexicanos con grandes éxitos como "Devuélveme a mi chica", "Marta tiene un marcapasos" y "Te Quiero".

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¿Cuánto dura el concierto de Hombres G en CDMX y cuántas canciones cantan?

Si ya tienes tus boletos para Hombres G estima que el concierto durará aproximadamente dos horas, en las que incluirán un repaso por sus grandes éxitos a través de los años, temática que da nombre a su gira internacional.

Si bien aún no se conoce el setlist de los conciertos del Auditorio Nacional, si se toma como referencia el último show que ofreció el grupo de rock en la Plaza de Toros de La Condomina en Murcia, España, se estima que el show se extienda durante máximo dos horas.

Aunque en aquella ocasión cantaron 24 canciones, se desconoce si repetirán los mismos temas de dicho concierto.

Voy a pasármelo bien. El Ataque de las Chicas Cocodrilo. Una Mujer de Bandera. No te escaparás. Sólo esta vez. Chico, tienes que cuidarte. Me siento bien. Si no te tengo a ti. Un par de palabras. Te necesito. Dos Imanes. ¿Qué soy yo para ti? Lo noto. Te Quiero. Indiana. Gilipollas. Nassau.

¿A qué hora inicia el concierto de Hombres G en CDMX este 2026?

Según información de las boleteras, cada uno de los cuatro conciertos que ofrecerá Hombres G en el Auditorio Nacional en octubre de 2026 iniciará a las 20:30 horas y tendrá una duración estimada de dos horas.

Es decir que se prevé que los shows del 13, 14, 16 y 18 de octubre de 2026 concluyan alrededor de las 22:30 horas, más el tiempo que agreguen los integrantes del grupo de Rock para despedirse del público.