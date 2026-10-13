Música y conciertos

¿Cuánto Dura el Concierto de Hombres G en CDMX y Cuántas Canciones Cantan? A Esta Hora Inicia

El grupo de Rock ofrecerá cuatro conciertos como parte de su gira internacional "Los Mejores Años de Nuestras Vidas".

Los Hombres G darán un concierto en CDMX en octubre 2026.Hombres G trae a México su gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida" con cuatro conciertos en el Auditorio Nacional este 2026. Foto: Cuartoscuro.

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