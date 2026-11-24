El Festival Pa’l Norte 2027 dio a conocer el cartel de artistas que formarán parte de su próxima edición, programada para los días 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

El evento celebrará tres jornadas de música en las que se presentarán agrupaciones y solistas de distintos géneros. En el anuncio se dieron a conocer los nombres de los artistas que integran el line-up, así como su distribución en el cartel.

Entre los artistas principales que encabezan el cartel se encuentran Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun y Joji, quienes llevarán propuestas de distintos géneros musicales a los escenarios del festival.

¿Qué artistas se presentarán el viernes 26 de marzo en Pa'l Norte 2027?

El primer día del festival tendrá como artistas principales a Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes.

También se presentarán Latin Mafia, Raye, Milo J, Kasabian, Angine de Poitrine, Deadmau5, Polo & Pan, Rhize, WOS, Boys Noize, Gera MX, Ke Personajes, Julia Wolf, Benny Ibarra, La Leyenda, Ximena Sariñana, Underscores, Franc Moody, Aterciopelados, Odisseo, C.R.O + Homer El Mero Mero, The Wookies, Jacinto, Los Vaguens, Estrambóticos, Daaz, Chuwi, Paloma Morphy, Resorte, Adrián Cota, Erich, Cardellino, Marilina Bertoldi y Ángela Torres.

¿Qué bandas estarán el sábado 27 de marzo en Pa’l Norte 2027?

Para el segundo día destacan Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix.

El cartel también incluye a Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Tomora, Arcade Fire presents: Santa Pirata, Sofi Tukker, Babasónicos, Kase.O, Spoon, Ed Maverick, Víctor Mendívil, Cuarteto de Nos, Kinky, Bándalos Chinos, Piso 21, Leon Bridges, Lola Índigo, Kasablanca, Luch, Jesse Baez, Ela Taubert, Odisseo, Timø, Boombox Cartel, Collect 200, Barry B, Culture Wars, Clubz, Jorsshh, Showing Teeth, La Habitación Roja, Ana Sofi W, Big Javy, Spika y Buffalo Blanco.

¿Quiénes se presentarán el domingo 28 de marzo en Pa’l Norte 2027?

El cierre del festival estará encabezado por Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun y Joji.

También subirán a los escenarios The War on Drugs, Kenia Os, Hugel, Leon Bridges, Fobia, MK, Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Fonseca, Ed Maverick, El Malilla, Bándalos Chinos, Ralphie Choo, Cara Delevingne, Cachirula & Loojan, Bruses, Ladrones, Pol Granch, Depresión Sonora, Laszewo, Íñigo Quintero, Nicola Cruz, La Texana, Kaia Lana, Conociendo Rusia, LNG/SHT, Rey Pila y La Ramona.