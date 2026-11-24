Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida al interior de una habitación del Motel Emirato, en Nuevo Laredo, presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono.

El hallazgo ocurrió luego de que personal del establecimiento acudiera a la habitación al concluir el tiempo de renta. Al revisar el lugar, detectaron una camioneta encendida en el área de estacionamiento y un fuerte olor a gases, por lo que solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron autoridades y personal de auxilio, quienes localizaron a ambas personas sin signos visibles de violencia.

De manera preliminar, la principal línea de investigación apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono; sin embargo, serán los estudios periciales y la necropsia de ley los que permitan determinar las causas exactas de ambos fallecimientos.