N+ obtuvo el video del momento previo en el que un sujeto abandonó a una bebé, de entre cuatro y cinco meses de edad, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México (CDMX).

En menos de 24 horas, dos bebés fueron abandonados en calles de la Ciudad de México: uno de los casos ocurrió en la GAM y el otro, en la alcaldía Xochimilco.

En la GAM, la menor fue rescatada de entre la lluvia la madrugada del lunes, por elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía, en el cruce de la Calzada de Guadalupe y la calle Garrido, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Video del momento previo al abandono de la bebé en la GAM

Cámaras de seguridad de CDMX captaron cuando un hombre, vestido de negro, caminaba por la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, cargando a la bebé.

Luego de varios segundos de caminata, el sujeto sale del cuadro de la cámara de seguridad; posteriormente, habría dejado a la menor en la calle.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar de los hechos, cerca de la Basílica de Guadalupe, la bebé estaba mojada por la lluvia y de inmediato, la protegieron en una ambulancia y le realizaron una revisión médica.

Un médico legista estimó que la bebé tiene entre cuatro y cinco meses de edad. La menor fue reportada como estable y en buen estado de salud.

Posteriormente, la menor fue trasladada a la Agencia 59 del Ministerio Público, que atiende delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, indicó la SSC de la CDMX.

Con información de N+.

RMT