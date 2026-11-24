El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la entrega y concentración de patrullas destinadas a reforzar las labores de seguridad en Sinaloa, tras la detención de "El Chapo Isidro".

Durante el acto, señaló que como parte del programa entregarán más de 200 unidades.

"Se contempla la entrega de más de 200 unidades para la policía de Sinaloa; la próxima semana será la entrega de equipo en Mazatlán".

García Harfuch señaló que esta acción forma parte de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones locales, mejorar sus condiciones de trabajo y ampliar la presencia de las autoridades en el territorio.

En el caso de Culiacán, se concentraron 104 vehículos, de los cuales 57 estarán destinados a la Policía Estatal y 47 a la Policía Municipal.

Estas unidades permitirán ampliar la cobertura de vigilancia, reforzar los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y brindar mayor protección a los elementos que realizan labores de seguridad

García Harfuch informó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, las acciones coordinadas del gabinete de seguridad permitieron detener a 4 mil 200 personas en Sinaloa.

Asimismo, reportó el aseguramiento de aproximadamente 150 toneladas de droga y más de 7 mil 400 armas de fuego, cifra que, según señaló, representa alrededor del 20 por ciento de las armas aseguradas en el país durante ese periodo.

En el mismo lapso, el Ejército Mexicano y la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, inhabilitaron y destruyeron 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetamina.

FBPT