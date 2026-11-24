Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres en la colonia Santa Martha, en Coatzacoalcos, luego de que una ciudadana reportara que estaba siendo acosada y que uno de ellos presuntamente intentó tocarla sin su consentimiento.

Durante la intervención y las inspecciones preventivas, los oficiales aseguraron a los dos individuos armas punzocortantes y bolsitas transparentes con hierba verde, con características similares a la marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo “N” y Jesús “N”. Ambos fueron puestos a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, junto con los objetos asegurados.

Serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar su situación jurídica conforme a derecho.