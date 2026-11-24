Las corporaciones de seguridad de Baja California activaron operativos preventivos en carreteras del estado tras la detención de Fausto Isidro, alias ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa, ante posibles repercusiones por su captura.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, explicó que, al recibir información sobre la detención, se alertó a las distintas corporaciones y se coordinó con las Fuerzas Armadas el despliegue de elementos en las carreteras de la entidad.

El funcionario también confirmó que existe un intercambio permanente de información con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de las acciones de coordinación entre las instituciones de seguridad.

Hasta el momento, no se han registrado hechos violentos en Baja California relacionados con la captura del presunto líder criminal.

Información Kitzia Flores

APG