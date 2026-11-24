La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó al mandatario de China, Xi Jinping, la posibilidad de que el país asiático preste una pareja de pandas para México en 2027, año en que se cumplirán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Durante la mañanera de este martes 24 de noviembre, la mandataria explicó por qué hizo el planteamiento durante su encuentro con Xi Jinping, al recordar la historia de los pandas que China regaló a México en 1975.

Sheinbaum señaló que aquella pareja, integrada por un macho y una hembra, tuvo descendencia y se convirtió en un acontecimiento que despertó gran interés entre los mexicanos.

La presidenta recordó que actualmente México conserva una sola panda, llamada Xin Xin, que habita en el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. La ejemplar tiene 36 años, de acuerdo con la corrección que le hizo el propio mandatario chino durante la reunión.

Sheinbaum explicó que China ya no entrega pandas como regalo, sino que los presta como parte de programas destinados a la conservación de esta especie.

Por esa razón, planteó a Xi Jinping la posibilidad de que México reciba una pareja o un ejemplar durante 2027, aprovechando la conmemoración de los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

De acuerdo con la presidenta, el mandatario chino respondió que revisarían la propuesta y las condiciones que tendrían que cumplirse para hacer posible el préstamo.

La mandataria también destacó que los pandas representan un símbolo de amistad entre China y distintos pueblos del mundo, aunque actualmente su préstamo responde principalmente a objetivos de conservación.