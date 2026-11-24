Se continúa realizando la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez 2026, y mañana es el último día para algunas escuelas de la Ciudad de México. Por ello, acá te decimos dónde habrá reparto este miércoles 25 de noviembre.

Desde hace unas semanas inició en CDMX el operativo de distribución de medios de pago a los nuevos beneficiarios del programa para estudiantes de media superior, mientras que también se está llevando a cabo en diferentes estados del país.

De esta manera, aquellos alumnos que realizaron su registro deben saber cómo consultar los resultados con el folio y mantenerse pendientes de la información que brinden las autoridades educativas de su plantel, así como el canal de Becas Bienestar de su localidad.

¿Dónde hay entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez mañana?

De acuerdo con información del coordinador local de Becas para el Bienestar en la Ciudad de México, Carlos Zarza Segura, mañana 25 de noviembre será el último día de reparto de medios de pago en los planteles del Colegio de Bachilleres en CDMX. Estas son las escuelas donde habrá distribución:

Colegio de Bachilleres Plantel 4, Culhuacán "Lázaro Cárdenas".

Alcaldía Coyoacán.

CCT 09DCB0007C.

Horario: 8:00 horas.

Sede de entrega: Instalaciones del plantel.

Colegio de Bachilleres Plantel 9, Aragón.

Alcaldía Gustavo A. Madero.

CCT 09DCB0015L.

Horario: 8:00 horas.

Sede de entrega: Instalaciones del plantel.

Colegio de Bachilleres Plantel 10, Aeropuerto.

Alcaldía Venustiano Carranza.

CCT 09DCB0017J.

Horario: 14:00 horas.

Sede de entrega: Instalaciones del plantel.

Es importante señalar que la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez solo termina para los planteles del Colegio de Bachilleres, ya que empezará para otras escuelas en CDMX, por lo que si aún no recibes la tuya, te recomendamos mantenerte al pendiente de la información que te proporcionen tu preparatoria o bachillerato.

Requisitos de entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez 2026

Los estudiantes que hicieron su registro a la Beca Benito Juárez deben acudir a su cita de entrega de tarjeta con los siguientes documentos para que les den su medio de pago y en caso de ser menor de edad deben acudir acompañados de su mamá, papá o tutor:

Documentos a presentar por menores de 18 años

Acta de Nacimiento del estudiante.

CURP del estudiante (impresión reciente).

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses.Identificación Oficial (original y copia) de mamá, papá, o tutor.

Acta de Nacimiento de mamá, papá o tutor.

CURP de mamá, papá o tutor.

Documentos a presentar por mayores de 18 años

Identificación Oficial (original y copia) del estudiante.

Acta de Nacimiento del estudiante.

CURP del estudiante (impresión reciente).

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses.

PPP