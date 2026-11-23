Haces unas semanas hubo inscripciones abierta a los vales de despensa Mercomuna 2026 y ahora de nuevo miles de personas se preguntan si anunciaron nuevas fechas de registro al programa social, por eso acá te decimos qué va a pasar con el apoyo de 19 a 56 años de edad en lo que queda de noviembre.

Fue en septiembre pasado cuando estuvo abierto el registro de los Velos Mercomuna, por eso en una nota te dijimos en qué zonas hay mayor posibilidad de acceder al apoyo económico y quiénes tienen más probabilidades de ser beneficiarios en este 2026.

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¿Vales Mercomuna 2026 anunció nueva fechas de registro en noviembre?

El programa cargo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) no ha anunciado una nueva etapa, ni tampoco tiene planeado abrir registro en noviembre. En septiembre y octubre pasado, personal de dicha dependencia visitó casas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) para que las personas que cumplen con los requisitos llenaran su solicitud de ingreso.

Para hacer el registro a los vales de despensa en CDMX, las y los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 19 a 56 años de edad.

Ser residente de la Ciudad de México.

Contar con INE vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP actualizado.

¿Qué va a pasar con los Vales de Mercomuna en noviembre 2026?

Las personas que hayan hecho su registro recientemente y sean aceptadas para entrar al programa social, en noviembre van a recibir una carta invitación para que puedan asistir en la fecha, hora y sede indicada a recoger su vales de mil o hasta 3 mil pesos.

La entrega de Vales Mercomuna se va a realizar en la semana del 23 al 28 de noviembre 2026. Por ahora, solo se sabe que el miércoles 25 de noviembre habrá entrega de apoyos para personas de 19 a 56 años en el complejo deportivo de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, recinto ubicado en Viaducto Río de la Piedad, justo en la puerta 6.

Se espera que haya más eventos para realizar la entrega del apoyo de 19 a 56 años de edad en todo lo que queda del mes de noviembre 2026, pues el objetivo de la SAPCI para este año es llegar a 635 mil familias beneficiadas e integrar a 33 mil comercios y locales de mercados públicos, para poder canjear los vales de Mercomuna.

AO