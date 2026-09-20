Ha dado inicio una etapa de registro de vales Mercomuna en septiembre 2026, apoyo que se otorga a la población de entre 19 y 56 años; sin embargo, entre los requisitos y objetivos establecidos en sus reglas de operación, hay algunas personas que tienen mayores posibilidades de asegurarlo.

Te recordamos que este programa social entrega apoyos en vales impresos canjeables en mercados y comercios locales, con el propósito de reducir rezagos en el acceso a servicios y productos básicos, disminuir brechas de desigualdad económica, fortalecer la autonomía económica de las mujeres e impulsar la economía local de mercados y barrios de la Ciudad de México.

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Previamente te dimos a conocer los requisitos. Sin duda, uno de los elementos que hacen tan popular a este apoyo es que se entrega lo mismo a hombres y mujeres y desde los 19 años. No obstante, las personas que tienen mayor posibilidad de asegurarlo son las que cumplen con alguna de las siguientes situaciones:

Personas de entre 19 y 56 años en situación de pobreza y/o vulnerabilidad que habitan en la Ciudad de México y que encabezan un hogar.

Se busca beneficiar principalmente a las mujeres.

Nivel de marginación social, enfocándose primordialmente en colonias con un nivel de marginación alto y un bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social.

Grupo etario, buscando beneficiar preferentemente a jóvenes y personas mayores, hasta los 56 años.

El procedimiento de registro es a través del personal operativo adscrito a las Direcciones Ejecutivas de las Casas de Gobierno en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El proceso de acceso de personas beneficiarias de nuevo ingreso será mediante visitas domiciliarias en Unidades Territoriales de atención prioritaria, de acuerdo con los criterios establecidos en las Reglas de Operación.

Después de ser llenada la cédula de registro, se procederá a: