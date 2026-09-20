Programas sociales

Registro Mercomuna 2026: Quiénes Tienen Más Probabilidad de Asegurar Apoyo de 19-56 Años

Este programa social entrega apoyos en vales impresos canjeables en mercados y comercios locales, con el propósito de reducir rezagos en el acceso a servicios y productos básicos

Registro a Vales Mercomuna en Septiembre 2026Foto: Facebook
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