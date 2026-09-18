Programas sociales

Abre Registro de Apoyo de $29,000 para Hombres y Mujeres de 18 a 29 Años: Requisitos

Conoce las fechas y todo lo que necesitas para inscribirte al programa que dará un apoyo de 29 mil pesos a adultos de hasta 29 años

Conoce los requisitos del Registro para Apoyo de 29,000 Pesos para Jóvenes de 18 a 29 AñosLos hombres y mujeres de 18 a 29 años ya pueden hacer su solicitud. Foto: Cuartoscuro

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