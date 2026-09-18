Si estás estudiando y necesitas una ayuda económica para solventar tus gastos, hay buenas noticias para ti, ya que hoy abrió el registro para el apoyo de 29,000 pesos dirigido a hombres y mujeres de 18 a 29 años.

Y para que puedas hacer tu inscripción sin contratiempos, acá en N+ te traemos todos los requisitos que debes cumplir en el proceso y el link para hacer la solicitud por internet en septiembre de 2026.

Recientemente se abrió el apoyo de 9,500 pesos para jóvenes de 15 a 25 años, y en una nota te explicamos las fechas y qué piden para solicitar esta ayuda económica.

Sin embargo, si ya estás en un rango de edad mayor o necesitas más dinero para continuar tus estudios, podrás pedir tu incorporación a otro programa social que otorga hasta 29 mil pesos.

Los hombres y mujeres de 18 a 29 años, que estén estudiando en el nivel superior, podrán solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, del 18 al 30 de septiembre de 2026. Estos son los requisitos:

Estar inscrita o inscrito en una universidad prioritaria.

Haber concluido la primaria o secundaria en una escuela prioritaria.

Tener bajos ingresos.

Tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

No recibir de manera simultánea otra beca otorgada por alguna dependencia o entidad en México.

Este programa dirigido para jóvenes universitarios ofrece un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales a lo largo del ciclo escolar, que va de septiembre a junio, es decir que se otorgan 5 pagos para recibir un total de 29,000 pesos.

También es importante precisar que la beca no tiene un mínimo de edad para solicitarla, sin embargo 18 años es la edad promedio para ingresar a la licenciatura o el nivel superior.

El registro para los jóvenes de 18 a 29 años se realizará por internet en la página oficial https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/ y primero se debe iniciar sesión con la Llave MX, si aún no la tienen deberán crear su cuenta en esta plataforma https://www.llave.gob.mx/.

Uno de los requisitos más importantes para obtener el apoyo de 29,000 pesos es estar estudiando en una universidad prioritaria o escuela susceptible de atención, por lo que primero debes consultar si tu plantel está en el catálogo de las que recibirán la ayuda.

PPP