Política

Sheinbaum Afirma que No Hay Carpeta de investigación contra el Almirante Ojeda

La Presidenta señaló que el exsecretario de Marina fue llamado a declarar a petición de la defensa de una persona detenida y que la FGR analiza esta solicitud

Sheinbaum Afirma que No Hay Carpeta de investigación contra el Almirante OjedaRafael Ojeda, exsecretario de Marina. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum afirma que no hay investigación contra el almirante Ojeda. Fue llamado a declarar por solicitud de la defensa de un detenido.

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