La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el almirante retirado Rafael Ojeda Durán no está escondido y aclaró que no existe una carpeta de investigación en su contra.

Durante la mañanera de este viernes, Sheinbaum explicó que Ojeda fue solicitado para declarar a petición de la defensa de una de las personas detenidas, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza esta circunstancia. Señaló que el exsecretario de Marina deberá decidir si declara y de qué manera lo hace, conforme avance el procedimiento ante la Fiscalía y el Poder Judicial.

La presidenta también aclaró que Ojeda es un secretario retirado, debido a que los titulares de la Secretaría de Marina dejan el servicio una vez que concluye su función. Añadió que, como ocurre con generales y almirantes retirados, recibe una jubilación conforme a los lineamientos establecidos para estos cargos.

Sheinbaum insistió en que el almirante no se ha negado a declarar y que el hecho de haber sido llamado a un juicio no implica que exista una investigación penal en su contra.