Accidentes

Camión Queda Atrapado por Deslave en Carretera de Veracruz; Hay Dos Lesionados

Personal de rescate y auxilio realizaron las tareas correspondientes para retirar los obstáculos y liberar a quienes permanecían dentro del vehículo afectado

Un deslave en la carretera Fortín-Cuautlapan dejó a dos personas atrapadas en su vehículoUn deslave en la carretera Fortín-Cuautlapan dejó a dos personas atrapadas en su vehículo. Foto: Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En la carretera Fortín-Cuautlapan, fueron rescatados dos heridos tras quedar atrapados por un deslave. Elementos de Protección Civil y Bomberos se encargaron de las maniobras en el lugar de los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+