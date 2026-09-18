Dos personas resultaron lesionadas, luego que un camión tipo torton quedara atrapado por la caída de árboles, ramas y rocas, tras registrarse un deslave sobre la carretera federal Fortín-Cuautlapan, a la altura de la zona donde se encuentra el rancho 'El Faunito'.

De acuerdo con los primeros reportes, el deslizamiento de tierra provocó que material rocoso y ramas cayeran directamente sobre la unidad, dejando a sus dos tripulantes atrapados en el interior.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Fortín, Bomberos Fortín A.C. y Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, quienes realizaron las labores de rescate y lograron liberar a las personas que se encontraban dentro.

Los dos lesionados fueron atendidos por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El deslave también provocó afectaciones a la circulación debido a la presencia de ramas, árboles y material rocoso sobre la carretera, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y reducir la velocidad principalmente en zonas donde ya se han registrado este tipo de incidentes, y es que las lluvias han sido intensas por las tardes en las Altas Montañas.