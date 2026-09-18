Fue en las inmediaciones de la comunidad de San Miguel Octopan en Celaya, Guanajuato, donde se registró un accidente que dejó a tres personas sin vida.

Conductores y personas que se percataron de los hechos alrededor de las 9:30 de la noche, llamaron a la Central de Emergencias 911 generando movilización de las autoridades.

Paramédicos y personal de tránsito y seguridad, arribaron al lugar donde se percataron de una camioneta volcada con personas en su interior.

Los socorristas y elementos de rescate, supervisaron los signos de vitales de los lesionados, pero ya ninguno de los tres se encontraba con vida.

La zona tuvo que ser cerrada para que se realizaran las investigaciones pertinentes y esclarecer el accidente.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, aunque se presume que el exceso de velocidad y la falta de control al volante del chofer podría ser causa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Septiembre es el Mes con Más Sismos, pero los de Mayor Intensidad Ocurren en Diciembre

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se presentaron a recabar las pesquisas necesarias.

Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados por elementos del Servicio Médico Forense, quienes los trasladaron a un anfiteatro para practicarles la necropsia de ley.