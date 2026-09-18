Accidentes

Mueren Tres Jóvenes al Volcar la Camioneta en la que Viajaban en Celaya

El accidente se registró presuntamente por el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor

Mueren Tres Jóvenes al Volcar la Camioneta en la que Viajaban en Celaya.Mueren Tres Jóvenes al Volcar la Camioneta en la que Viajaban en Celaya. Foto: N+

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Los hechos se presentaron la noche del jueves en el camino entre las comunidades de Jáuregui y La Aurora.

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