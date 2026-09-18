La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadania para localizar a Marlen Vázquez Saavedra, de 37 años, quien fue reportada como desaparecida en Ensenada.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Marlen fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en la colonia Moderna, a bordo de un vehículo Mazda color gris, modelo 2016, con placas de circulación ALL3761.

La mujer mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, pesa alrededor de 60 kilogramos, es de complexión regular, tez morena, cabello largo color negro, ojos café oscuro y cejas arqueadas.

Como seña particular, cuenta con una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la clavícula izquierda, producto de una cirugía. Al momento de ser vista por última vez vestía pantalón negro, camisa blanca y sandalias.

Marlen es identificada además como atleta y promotora ambiental, por lo que familiares y personas cercanas han solicitado apoyo para ampliar la difusión de la ficha y obtener información que permita conocer su paradero.

La FGE pidió que cualquier dato que pueda contribuir a su localización sea reportado al número de emergencias 9-1-1, al 089 para denuncia anónima o directamente a la Fiscalía al (646) 152-2500, extensiones 2559 y 2560. La búsqueda permanece activa.

Información Diego Robles

APG