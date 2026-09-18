Desaparecidos

Buscan en Ensenada a Marlen Vázquez, Atleta y Promotora Ambiental Desaparecida

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a la mujer de 37 años, vista por última vez al salir de su domicilio en la colonia Moderna

Buscan en Ensenada a Marlen Vázquez, Atleta y Promotora Ambiental DesaparecidaBuscan en Ensenada a Marlen Vázquez, Atleta y Promotora Ambiental Desaparecida | Foto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+