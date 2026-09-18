Seguridad

Policía Es Señalado de Acosar a una Mujer en Puebla; Ya Fue Separado de su Cargo

La joven pidió ayuda a su madre y se refugió en la Presidencia Municipal de San Lorenzo Chiautzingo, posteriormente las autoridades lo encararon

Policía separado de su cargo por acoso en Chiautzingo, Puebla.Policía separado de su cargo por acoso en Puebla. Foto: N+ | Ilustrativo

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Un policía en Puebla es separado de su cargo tras ser acusado de acosar a una joven. La víctima se refugió en la Presidencia Municipal de Chiautzingo.

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