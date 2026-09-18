En San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, un elemento de la policía municipal fue separado del cargo, tras ser señalado de acosar presuntamente a una joven quien caminaba por calles de esta demarcación.

La madre de la víctima denunció los hechos a través de una transmisión en vivo en donde se mostró indignada por los hechos, de acuerdo a su testimonio su hija fue víctima de acoso por quien se supone debía protegerla, esto mencionó: "mi hija salió a divertirse, salió de la casa y al poco rato a la media hora me habla y me dice que un elemento la acaba de acosar, un policía de aquí de San Lorenzo Chiautzingo".

La afectada, en crisis nerviosa, logró refugiarse en la planta alta de la Presidencia Municipal, desde donde llamó a sus familiares para pedir auxilio.

A pesar de que en ese momento no conocían la identidad del oficial, la madre de familia pidió ayuda a las autoridades para dar con él y que pagara conforme lo dicta la ley. Esto agregó en su video: "De quién vamos a confiar, yo siento que hay policías que han hecho su chamba y hay policías que se pasan de lanza, a dónde está la seguridad y siento que son policías que ni son de aquí de Chiautzingo".

El caso se viralizó en redes sociales, pero fue gracias al reporte ante las autoridades que se logró ubicar al policía señalado, a quien la víctima reconoció directamente.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal emitió un comunicado donde confirmó la baja inmediata del elemento implicado como una medida preventiva indispensable para garantizar transparencia y permitir que las instancias correspondientes realicen las investigaciones con libertad y rigor.

demás dieron a conocer que se estableció un acercamiento directo con la familia de la joven afectada para brindarle todo el respaldo institucional y acompañamiento necesario a través del Regidor de Educación, Fernando García Hernández.

El Ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo agregó que las autoridades competentes ya se encuentran realizan las investigaciones para procurar justicia, a la cuales serán sumamente respetuosas y firmes para exigir la verdad; Asimismo, mencionar que no tolerarán conductas que traicionen a la sociedad.

Por otro lado, brindaron información para quienes necesiten orientación, realizar una denuncia formal o un seguimiento institucional a través de las vías oficiales:

Fiscalía General del Estado: para abrir la carpeta de investigación y dar cauce legal a la denuncia ante el Ministerio Público.

Unidad de Asuntos Internos: para señalar el actuar policial y asegurar procedimientos administrativos correspondientes.

Policía Cibernética (088 / Guardia Nacional): si los hechos involucran plataformas digitales.

Con información de N+

MCS