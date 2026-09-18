Tres personas, presuntamente vinculadas con una facción de La Unión Tepito, fueron detenidas durante dos cateos realizados en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde también fueron aseguradas armas de fuego y droga.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos son Román Martín 'N', de 63 años; Norma Alejandra 'N', de 61 años, y Jonathan Obrayan 'N', de 41 años. Los tres estarían relacionados con una célula dedicada presuntamente a la compra, venta y distribución de droga, así como a la comercialización de armas de fuego.

Las diligencias fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), como parte de trabajos de investigación e inteligencia en la zona oriente de la capital.

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble de la calle 67, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, mientras que el segundo fue realizado en un domicilio ubicado en la calle Francisco Javier Mina, también en la misma colonia. Ambos inmuebles quedaron asegurados.

Durante las diligencias fueron decomisadas cuatro armas de fuego largas, dos armas cortas, cuatro kilogramos de marihuana, una presentación a granel de la misma sustancia y otra de metanfetamina.

Los tres detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público junto con lo asegurado, donde se determinará su situación jurídica.