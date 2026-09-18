Seguridad

Detienen a Presuntos Vendedores de Armas de La Unión Tepito en Iztapalapa

Durante dos cateos realizados, fueron aseguradas seis armas de fuego, además de distintas cantidades de drogas

Detienen a Presuntos Vendedores de Armas de La Unión Tepito en IztapalapaDetienen a Tres en Iztapalapa. Foto: SSC

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Tres detenidos en Iztapalapa vinculados a La Unión Tepito. Armas y drogas aseguradas en cateos.

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