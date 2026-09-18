Accidentes

Atropellan a Oso 'Charmín' en La Estanzuela en Monterrey, Nuevo León

Autoridades de Parques y Vida Silvestre aún no revelan el estado de salud del animal

Oso CharmínEl oso se escondió dentro de un ducto. Foto: PCNL

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