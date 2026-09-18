El oso americano identificado como ‘Charmín’ o 'Bambi', que había sido reportado como enfermo apenas unas semanas atrás, fue atropellado sobre la avenida Camino al Diente, en La Estanzuela, en Monterrey, Nuevo León.

El oso fue localizado por un grupo de trabajadores en el cruce de Camino al Diente y la calle Fernández de Castro, donde presuntamente el conductor de una camioneta lo atropelló. Según autoridades, la placa del vehículo involucrado había quedado en el sitio, pero rescatistas no la localizaron.

Tras el percance, Charmín se resguardó dentro de un ducto de desagüe. Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Parques y Vida Silvestre quienes acudieron a este punto para atender al oso, quien presentaba diversos golpes en el cuerpo y su cráneo.

Hasta el momento no se ha brindado algún comunicado al respecto, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando autoridades de Parques y Vida Silvestre brinden más detalles sobre este percance, así como el estado de salud en que se encuentran el oso.

Vecinos señalaron que la camioneta que atropelló el oso circulaba a exceso de velocidad, por lo que se espera que las autoridades pertinentes realicen una investigación para determinar como ocurrió este hecho.

DAGM