Alerta Avistamiento de Oso Debajo de Puente en Río La Silla al Sur de Monterrey

Un oso de gran tamaño fue localizado dormido en el lecho del Río La Silla, al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El reporte de los vecinos sobre la presencia del animal movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio, debajo de un puente.

El ejemplar presentaba una respiración agitada, escasez de pelaje y poca movilidad, lo que llamó la atención de los residentes de la colonia Privada Villalta. Fueron personas que realizaban deporte por la mañana en un parque lineal que cruza avenida Eugenio Garza Sada quienes se percataron de la presencia del oso y realizaron el reporte.

Minutos más tarde arribó al lugar personal de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y diversas corporaciones de rescate tras la alerta y el peligro de que el ejemplar atacara a algún transeunte. De inmediato activaron un dispositivo de seguridad.

El oso negro americano fue visto primero refrescándose en el afluente del Río La Silla y posteriormente debajo de un puente de donde ya no se movió. Todo su recorrido fue captado el fotografías y videos por las personas que acudieron al sitio a hacer ejercicio durante la mañana.

El área del Parque Río La Silla, cercana a la colonia Privada Villalta de Monterrey, fue custodiada en espera de que arribara personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); sin embargo, pasaron las horas y no llegaron.

Una fuente indicó que Parques y Vida Silvestre de Nuevo León hizo la consulta virtual en la que señaló que no era necesaria su presencia. El animal de gran tamaño, aunque todos pensaban que descansaba, aparentemente presentaba síntomas de deshidratación o alguna otra enfermedad, incluso algunos ciudadanos dicen haberlo visto caminando con dificultad.

Se espera que en las próximas horas se de un reporte detallado por parte de las autoridades correspondientes del estado o federales para saber si el oso se encuentra bien de salud.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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