Medio Ambiente

Alerta Avistamiento de Oso Debajo de Puente en Río La Silla al Sur de Monterrey

Personas que salieron a correr y caminar cerca del afluente reportaron la presencia del ejemplar

Oso dormido debajo de puente en el Parque Río La SillaEl oso se quedó debajo de un puente en el Parque Río La Silla. Foto: N+

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