Accidente de Tren Deja Un Herido y al Menos 4 Carros Afectados en Querétaro

Un accidente entre un tractocamión y el ferrocarril dejó a una persona lesionada y provocó el cierre total de la carretera estatal 200, a la altura de la comunidad de Guadalupe La Venta, en el municipio de El Marqués.

El percance ocurrió cuando el conductor de la unidad de carga intentó ganarle el paso al tren en el cruce ferroviario, sin lograr completar la maniobra. La locomotora impactó al tractocamión, que posteriormente colisionó contra otros tres vehículos que circulaban por la zona.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas involucradas y realizar una valoración médica. En total, tres personas fueron revisadas por los cuerpos de auxilio y una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente generó una importante afectación vial en este tramo de la carretera estatal 200, mientras se realizaban los trabajos correspondientes para retirar las unidades involucradas y llevar a cabo los peritajes.

La circulación permaneció completamente cerrada durante más de dos horas, por lo que automovilistas tuvieron que utilizar vías alternas mientras concluían las maniobras en el sitio.