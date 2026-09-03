Accidentes

Accidente de Tren Deja Un Herido y al Menos 4 Carros Afectados en Querétaro

El percance ocurrió en un cruce ferroviario de la carretera estatal 200, donde la unidad de carga fue impactada por la locomotora.

Choque Contra Tren Provoca Cierre de Más de Dos Horas en la Estatal 200Choque Contra Tren Provoca Cierre de Más de Dos Horas en la Estatal 200. Foto: N+

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Cuerpos de emergencia atendieron a tres personas y una de ellas fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

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