Despiden a Jonathan Meléndez, a su Familia y a Aleyda Romero Tras Multihomicidio en Edomex

Familiares y amigos de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, velan a la familia en un discreto dispositivo de seguridad.

Los cuerpos de Jonathan, de su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, y de su hija Sofía, de 3 años, fueron entregados formalmente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a sus familiares durante esta mañana.

Sus seres queridos velan a la familia en una funeraria ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. Por petición de los familiares de las víctimas, han solicitado respeto y que solo acudan las personas más cercanas.

Amigos y familiares acuden al funeral de Jonathan Meléndez y de su familia. Foto: N+

Se prevé que los cuerpos sean cremados en las mismas instalaciones de la funeraria una vez que concluyan los servicios religiosos y las visitas de despedida de sus más cercanos.

En tanto, Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba con la familia y es una de las víctimas del multihomicidio, es velada en su casa en la colonia La Loma en San Martín Cuautlalpan, municipio de Chalco, Estado de México.

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A las 12:00 del día su familia recibió su cuerpo, en el pueblo de San Martín Cuautlalpan. Con flores, globos y cohetes en forma de homenaje. De acuerdo con los usos y costumbres del lugar, a los difuntos los visten con la indumentaria de algún santo y a Aleyda la vistieron de la Virgen María. A la velación llegaron vecinos y amigos. Sus familiares exigen justicia.

HVI