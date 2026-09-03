Del Caso Cumbres a Jonathan Meléndez: Los Multihomicidios que han Impactado a México

El asesinato del tecladista Jonathan Meléndez, junto a su familia en una exclusiva zona del Estado de México, vuelve a consternar al país. Las víctimas: el músico de la banda Camilo Séptimo, su esposa con 5 meses de embarazo, su hija de 3 años, una trabajadora del hogar, y hasta la mascota. De este crimen hay un sobreviviente, su hijo de 6 años, quien se escondió debajo de la cama tras escuchar los disparos.

Estos casos comparten características en común: familias enteras asesinadas, incluidos niños pequeños. Este es un recuento de los multihomicidios que han ocurrido en el país.

Caso Cumbres: 2 de marzo de 2006

Este fue uno de los primeros casos mediáticos por haberse registrado en una zona exclusiva en Monterrey: la colonia Cumbres. El crimen involucró el homicidio de dos niños y el intento de asesinato de Érika, a manos de su expareja. El hecho causó polarización en la sociedad debido a las contradicciones en las narraciones de los hechos.

De acuerdo con Érika, su exnovio, Diego Santoy Riveroll, no aceptó la ruptura del noviazgo, por lo que ingresó de madrugada a la casa de la familia Peña Coss. Al ser descubierto, asesinó a los hermanos de Érika: Érik Azur, de 7 años, y a María Fernanda, de 3.

Luego, la atacó a ella con un arma blanca en el cuello, pese a las heridas, sobrevivió. Antes de huir, Santoy secuestró temporalmente a una empleada metiéndola en la cajuela de un coche.

Mientras que la versión de Diego Santoy, fue que Érika planeó todo por supuesto odio familiar, y que había sido su cómplice por "amor".

Caso Narvarte: 31 de julio de 2015

En este caso, cinco personas fueron torturadas y asesinadas con el tiro de gracia en un departamento en la colonia Narvarte en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Las víctimas: El fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista veracruzana Nadia Vera, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete.

Tanto Espinosa como Vera habían huido de Veracruz tras recibir amenazas. A más de una década, las familias denuncian inconsistencias, señalan que las autoridades omitieron líneas clave como el trabajo periodístico y el activimos de las víctimas. Hay tres detenidos, entre ellos, un expolicía capitalino, Abraham Torres.

Cuartoscuro

Masacre de la familia LeBarón: 4 de noviembre de 2019

En Bavispe, Sonora, entre los límites con Chihuahua, un comando armado emboscó tres camionetas de la familia LeBarón y Langford. Mujeres y niños avanzaban por un camino de terracería cuando fueron atacados. En uno de los vehículos, los cuerpos fueron calcinados.

Las víctimas: nueve integrantes de la comunidad mormona LeBarón y Langford, entre ellas, tres madres de familia; una se dirigía a recoger a su esposo, y las otras dos iban a una boda. Además, seis pequeños, incluidos gemelos de apenas meses de nacidos.

Cuartoscuro

Multihomicidio de familia de Tultepec: 11 de abril de 2022

Hombres armados ingresaron a una casa en la colonia La Cañada, en el municipio mexiquense de Tultepec. Dispararon a quemarropa contra los integrantes de una familia, que ya dormía. Entre los fallecidos había cuatro menores de edad, tres niñas y un niño.

El móvil fue ligado por la fiscalía a una disputa con un grupo dedicado al narcomenudeo denominado "Los Rikis".

Familia Cejudo Berrios: 28 de abril de 2026

El multihomicidio de la familia Cejudo Berrios, ocurrió en la alcaldía Azcapotzalco. Las cuatro víctimas fueron identificadas como: Omar Cejudo Nava, de 47 años, quien se desempeñaba en el sector farmacéutico como director comercial y ejecutivo de empresas dedicadas a la distribución y almacenamiento de medicamentos.

Su esposa, Alejandra Berrios Galván, de 47 años, y sus hijas Valentina Cejudo, de 17 años, y Romina de 12.

Los agresores supuestamente dejaron una nota firmada por un grupo delictivo para simular una ejecución por extorsión, pero las investigaciones descartaron al crimen organizado tras notar que las cerraduras no habían sido forzadas y que faltaban dos camionetas, dinero y joyas.

El mensaje resultó ser un distractor intencional para desviar la atención de la policía. El verdadero móvil fue el robo y el intento de despojo de una propiedad. El crimen fue planeado por el novio de Valentina, la hija mayor, quien facilitó a la banda de "Los Julios", una célula criminal, ingresar de madrugada a la vivienda. Emiliano "N" fue detenido y recluido por triple feminicidio, homicidio y robo.

HVI