Homicidios

Del Caso Cumbres a Jonathan Meléndez: Los Multihomicidios que han Impactado a México

Estos crímenes tienen un factor en común: la violencia extrema que se comete contra familias enteras sin importar que haya niños

Recuento de multihomicidios en MéxicoCuartoscuro

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