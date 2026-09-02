Homicidios

Cronología del Homicidio del Músico de Camilo Séptimo y su Familia; Hay 2 Detenidos

Jonathan Meléndez Ochoa le pidió a un amigo que llamara a la policía si dejaba de responderle los mensajes después de reunirse con un socio

Cronología del Multihomicidio del Músico de Camilo Séptimo en PH de Lujo en Zona Esmeralda, AtizapánEl tecladista Jonathan Meléndez. Foto: N+

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