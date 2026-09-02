Cronología del Homicidio del Músico de Camilo Séptimo y su Familia; Hay 2 Detenidos

Una de las noticias que ha inquietado a la sociedad mexicana en las últimas horas es el homicidio del tecladista y fundador de la banda mexicana Camilo Séptimo, Jonathan "Honas" Meléndez Ochoa. El músico fue asesinado junto a su familia dentro de su penthouse de lujo en Zona Esmeralda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Conforme pasa el tiempo se saben más detalles. Esta es la cronologogía de los hechos:

1 de septiembre de 2026

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía del Edomex, horas previas al crimen, "Honas" Meléndez se comunicó con un amigo cercano. Le advirtió que se reunirá en su hogar con uno de sus socios de negocios, debido a fuertes diferencias financieras.

El músico le pidió a esta persona de su confianza, de la que no se conoce la identidad, que alerte a las autoridades si ya no respondía a sus mensajes después del encuentro.

17:24 horas

Una cámara de vigilancia del elevador de los departamentos del fraccionamiento Gran Viure, en Atizapán, captó a Diego Sebastián "N", uno de los presuntos autores del multihomicidio. El sospechoso llevaba una gorra, lentes oscuros y una mochila. En algún momento volteó a la cámara que está en el ascensor.

Encuentro entre las 17:30 y 19:40 horas

Diego Sebastián "N", socio de Jonathan y Gerardo "N", ya estaba en las instalaciones del departamento exclusivo de la familia en el fraccionamiento Grand Viure.

Los agresores aprovecharon la relación de confianza para que se les permitiera entrar sin levantar sospechas. Durante el encuentro: Los delincuentes sometieron violentamente a los integrantes de la vivienda.

Las víctimas fueron atadas de manos, después los atacantes abrieron fuego, disparando en la cabeza y espalda de las víctimas maniatadas.

23:50 horas

Ante la falta de comunicación del tecladista, el amigo dio aviso y elementos de seguridad ingresaron al inmueble en la calle Bosque de Amates y localizaron los cuerpos sin vida de Jonathan Meléndez, 38 años, de su esposa Ana Paola, de 35 años y en estado de gestación de 4 meses, su hija Sofía, de solo 3 años, una trabajadora del hogar de 21 años y un perro que era la mascota familiar que también estaba amarrado y fue ejecutado.

En medio de esta historia, en una de las recámaras fue hallado el único sobreviviente de la masacre de Zona Esmeralda: un niño de 6 años, quien resultó ileso al ataque y quien podría ser un testigo clave en esta historia.

2 de septiembre

12:12 horas

Agentes de la Fiscalía mexiquense, coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la CDMX, desplegaron un operativo en el que lograron detener a Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" como los presuntos autores materiales del crimen múltiple. Todo se dio a conocer en un comunicado emitido por la Fiscalía del Edomex y momentos después confirmado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

15:00 horas

De acuerdo con reportes, el detenido Diego Sebastián 'N' tenía una empresa junto con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.

Ofrecían a través de una página de internet llamada 'Nomad', servicios de renta de casas para vacacionar en diferentes rincones del país.

Tenían alrededor de 44 inmuebles ubicados en Valle de Bravo, Estado de México, en Acapulco, Guerrero, Cuernavaca, Tepoztlán, en Morelos.

Las viviendas las rentaban a través de una plataforma digital y una aplicación móvil.

HVI