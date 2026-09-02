Seguridad

SCJN Aplaza Asunto Relacionado con Transfeminicidio de Paola Buenrostro

La Suprema Corte abordaría una denuncia por inejecución de sentencia; Lenia Batres habría propuesto declarar que la sentencia sí fue cumplida

Suprema Corte de Justicia de la NaciónSuprema Corte de Justicia de la Nación analiza caso vinculado a Paola Buenrostro. Foto: Cuartoscuro

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