SCJN Aplaza Asunto Relacionado con Transfeminicidio de Paola Buenrostro

El Pleno de la SCJN pospuso el análisis de un asunto relacionado con el transfeminicidio de Paola Buenrostro, mujer trans asesinada en 2016. El aplazamiento se anuncia un día después de que activistas trans se manifestaran en la Fiscalía de la Ciudad de México.

La Corte tenía previsto revisar este miércoles un “incidente de inejecución de sentencia”, promovido por una víctima indirecta ante la presunta omisión del cumplimiento de sentencia y reparación de daño. Un incidente de inejecución de sentencia es un proceso legal que se pone en marcha cuando una autoridad no cumple una sentencia, ya sea por omisión o de forma deliberada.

En el proyecto que habría de defender este miércoles desde la sede de la Suprema Corte, Lenia Batres propondría declarar el asunto sin materia. La ministra habría considerado que un juzgado ya había determinado que la sentencia había sido cumplida.

Durante la tarde martes, colectivas trans se manifestaron por varias horas en las instalaciones de la Fiscalía capitalina. Durante la protesta, las manifestantes realizaron pintas al interior del edificio de la FGJ-CDMX en la colonia Doctores y activaron la alarma contra incendios, lo que provocó que acudieran elementos de emergencia al inmueble.

Las activistas exigen que Arturo “N” sea juzgado por transfeminicidio y no por homicidio calificado, como habría propuesto la Fiscalía. En una primera audiencia, se dictó prisión preventiva oficiosa contra el sujeto señalado por el asesinato de la mujer trans en 2016 y detenido el domingo en el municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México.

Posteriormente la Fiscalía señaló no se podía imputar transfeminicidio al detenido, pues aquella ley, que lleva el nombre de la propia Paola Buenrostro, se aprobó en 2024. Según argumentó, no se puede aplicar de forma retroactiva.

No obstante, las autoridades no descartan que se acuse formalmente a Arturo “N” por feminicidio. El viernes se determinará si Arturo “N” será vinculado a proceso y por cuál delito.

Activistas trans denunciaron que fueron objeto de violencia por parte de elementos de la Policía de Investigación (PDI). Al respecto, la activista Victoria Sámano aseguró que tuvo que acudir a una revisión médica tras haber recibido varios golpes en el pecho. Según declaró, varias manifestantes también tuvieron que buscar atención médica tras el incidente en la Fiscalía.