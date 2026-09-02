Economía

El SAT Canceló la Emisión de Facturas a Más de 2 Mil Empresas por Huachicol

La cancelación ocurrió durante el periodo de casi dos años, informó el Servicio de Administración Tributaria

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