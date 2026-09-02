El SAT Canceló la Emisión de Facturas a Más de 2 Mil Empresas por Huachicol

En el combate del gobierno contra el tráfico de combustible, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que a 2 mil 205 empresas comercializadoras se les canceló la posibilidad de emitir facturas debido a que estas vendían combustible de manera ilegal.

En un breve comunicado, el SAT indicó que dicha operación se realizó de octubre de 2024 a agosto de 2026. Y agregó que con estas acciones, reafirman su compromiso como institución de "combatir la evasión y elusión fiscal, así como el contrabando".

La información que publicó esta tarde el SAT responde a una instrucción de la Presidenta, quien esta mañana pidió se informara luego de que se le preguntó sobre la evasión fiscal en el tema de productos petrolíferos y de hidrocarburos.

Claudia Sheinbaum indicó que estas empresas facturaban combustible cuando, en realidad, no transportaban combustible.

"El SAT ha hecho un gran trabajo, la verdad, para evitar todo eso, aunque todavía hay que decir que todavía existe este delito, porque es un delito, y el SAT está permanentemente combatiendo las factureras, ya sea por combustibles o por otros productos que, en realidad, no comercian nada", dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Para combatir esta práctica, Sheinbaum dijo que, en el caso de los combustibles, ahora existe una base de datos de trazabilidad de operaciones en donde están vinculados el SAT, Aduanas y Secretaría de Energía y Pemex.

Se trata de una base de datos en donde cada semana las dependencias involucradas revisan las operaciones relacionadas con la comercialización de productos petrolíferos para detectar posibles irregularidades.

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