‘La Angustia Nos Mata’: Familiares de Desaparecidos en Mazatlán Protestan en CDMX

Los familiares de Gregorio, Óscar, Omar y Javier volvieron a salir a las calles para exigir a las autoridades los avances en investigaciones relacionadas con la desaparición de los cuatro hermanos que desaparecieron el 3 de febrero de 2026, durante unas vacaciones en Mazatlán, Sinaloa.

Debido a que han pasado siete meses desde que ocurrieron los hechos, los manifestantes encabezados por la madre de los jóvenes, Verónica Sabino Contreras, tomaron distintas vialidades con la finalidad de que su caso no sea olvidado, así lo aseguró a N+ en entrevista.

“No vamos a parar hasta encontrarlos. Nosotros necesitamos recuperar a nuestros hijos", afirmó. "Hay detenidos, hay investigación y hay muchas cosas que nos pueden llevar a ellos y, desgraciadamente, hasta hoy no hemos tenido un avance”, señaló.

Por esta razón, decidieron salir a protestar en diferentes puntos de la Ciudad de México. La manifestación inició en la Autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 24, donde permanecieron durante algunas horas. El caos vial provocó largas filas de autos con dirección a la CDMX.

Luego abordaron sus unidades y en caravana se dirigieron a la Cámara de Diputados, en inmediaciones de San Lázaro, alcaldía Venustiano Carranza. Al exterior del Palacio Legislativo, de nueva cuenta exigieron la aparición de sus familiares.

Una comitiva conformada por 20 personas fue recibida por representantes de los legisladores con la finalidad de conocer el caso. Al finalizar la reunión, los manifestantes volvieron a marchar, pero esta vez hacia el Senado de la República, ubicado en Reforma.

"Nosotros no elegimos estar aquí (protestando), nosotros fuimos de vacaciones, nosotros estamos aquí para poder recuperar a nuestros hijos. No dormimos, no comemos. La angustia nos está matando", relató la madre de los jóvenes desaparecidos.

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El calvario para la familia Ramírez Sabino comenzó el 3 de febrero de 2026, cuando viajaron desde el Estado de México a Mazatlán, Sinaloa. Verónica Sabino Contreras indicó que sus hijos tuvieron la idea de visitar el destino turístico para celebrar su cumpleaños de una manera especial.

Sin embargo, toda la felicidad de las vacaciones familiares se esfumó cuando, después de la cena, los jóvenes salieron a dar una vuelta en unos vehículos tipo razer.

La empresa que les rentó los autos halló las unidades abandonadas. Luego se informó que una de las hijas de Verónica, así como su nieta, fueron encontradas con vida y en shock. Ellas fueron abandonadas en un tramo carretero.

Según sus testimonios, fueron interceptados por hombres armados en la zona de Sábalo Cerritos, al norte de Mazatlán, cuando viajaban en vehículos todo terreno. Desde ese momento no se sabe nada de Óscar García Hernández, de 30 años; Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años; Javier Ramírez Sabino, de 25 años, así como de Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años de edad.

EPP