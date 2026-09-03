Desaparecidos

‘La Angustia Nos Mata’: Familiares de Desaparecidos en Mazatlán Protestan en CDMX

Durante la manifestación exigieron a autoridades avances en las indagatorias de un caso ocurrido en Sinaloa

Los familiares de personas desaparecidas exigieron a las autoridades avances en investigacionesFoto: N+
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