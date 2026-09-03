Homicidios

Detienen a Presunto Homicida de Hombre Localizado en Carcámo en Acuña, Coahuila

La víctima murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo

Detienen a Presunto Homicida de Hombre Localizado en Carcámo en Acuña, CoahuilaAutoridades detuvieron al presunto responsable del homicidio de un hombre en Acuña. Foto: Fiscalía General de Coahuila

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