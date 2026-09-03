Detienen a Presunto Homicida de Hombre Localizado en Carcámo en Acuña, Coahuila

Autoridades de la Fiscalía de la Delegación Norte 2, en Ciudad Acuña, lograron la detención de un hombre de 39 años identificado como Tomás 'N', presunto responsable del homicidio de Manuel Carreón, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un carcámo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

La detención se realizó luego de un juez de control autorizara una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez. El operativo se llevó a cabo el pasado 31 de agosto con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal y Policía Municipal de Acuña.