Video Muestra a Uno de los Detenidos antes del Homicidio de Jonathan Meléndez

Uno de los presuntos responsables del asesinato del tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia, fue captado en video cuando se encontraba en un elevador antes del crimen en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

El multihomicidio sucedió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre, en un departamento de una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda.

En la grabación previa, se observó a un sujeto que llevaba una mochila y portaba una gorra, gafas y una chamarra negra, el cual constantemente volteaba para ubicar la cámara del elevador.

Fue justo el momento cuando llegaba a los departamentos donde vivían las víctimas, a las 17:24 horas.

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, además de Jonathan Meléndez fueron asesinadas su esposa que estaba embarazada, su hija de tres años y una mujer, empleada del sitio, de 21 años.

Asimismo, un menor de 6 años de edad sobrevivió y fue encontrado sin signos de violencia al interior del departamento, el cual fue rescatado y entregado a sus familiares.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia estatal, la esposa del tecladista y la mujer de 21 años fueron encontradas maniatadas.

La menor de 3 años tenía un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que el músico, de 38 años, tenía un balazo en la espalda.

Por este caso, fueron detenidos Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ en la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que la detención ocurrió en una operación conjunta de dicha dependencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y de la Fiscalía mexiquense.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio. La coordinación entre autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno de México permitió ubicar y detener a ambos sujetos en menos de 12 horas. Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, manifestó.

SPB