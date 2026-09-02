Homicidios

Video Muestra a Uno de los Detenidos antes del Homicidio de Jonathan Meléndez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señala que las investigaciones establecieron que uno de los presuntos responsables era socio de una de las víctimas del crimen

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Video | Captan a Presunto Implicado en Asesinato de Tecladista de Camilo Séptimo en Elevador
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