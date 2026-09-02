Desaparecidos

Madres Buscadoras Reciben Pistas del Paradero David Rangel Desaparecido Coatzacoalcos Veracruz

Familiares mantienen la esperanza y solicitaron comunicar cualquier dato útil a la Comisión de Búsqueda para dar con el paradero de esta persona.

Buscan a David Rangel desaparecido desde hace 11 años en el sur de VeracruzBuscan a David Rangel desaparecido desde hace 11 años en el sur de Veracruz. Foto: N+

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Madres buscadoras en Veracruz no descansan en la búsqueda de David Rangel, desaparecido hace 11 años. Últimas pistas lo sitúan cerca del hospital de Alta Especialidad.

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