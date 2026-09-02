Madres Buscadoras Reciben Pistas del Paradero David Rangel Desaparecido Coatzacoalcos Veracruz

Madres buscadoras de Coatzacoalcos, llegaron a la ciudad y puerto de Veracruz, para buscar a David Rangel, desaparecido desde hace 11 años.

Integrantes del colectivo “madres en búsqueda hasta encontrarles” aseguran haber recibido avisos de que lo vieron deambulando en calles de la ciudad de Veracruz.

La verdad sí hemos tenido información de que lo han visto en situación de calle, desorientado, pues que no sabe como se llama. hay un señor que vende volovanes y el nos ha comentado que lo ha visto, entonces, pues varias personas igual nos han comentado que a él lo han visto por este rumbo.

En los alrededores del hospital de Alta Especialidad de Veracruz, es donde les dijeron que han visto a su hijo.

Hace aproximadamente seis meses fue el último indicio. David ya no se ve como en la foto de la ficha de búsqueda, pero no pierde la esperanza.

Y esto es mi hijo, y así podría estar. La última imagen es esta que podría ser.y vamos a regresar, porque yo no voy a descansar hasta dar con mi hijo porque aquí es donde nos han dicho que a él lo han visto.

Resguardadas por elementos de la Secretaría de Marina, DEFENSA, Guardia Nacional y Policía Estatal, el grupo recorrió zonas como Villa del Mar, Malecón, Zócalo y frente al Hospital de Alta Especialidad para preguntar a la gente si han visto a David.

Por favor ayúdennos, ayúdennos porque. Porque queremos llevarlo a casa, queremos tener paz y tranquilidad en nuestro corazón.

Cualquier información puede ser valiosa, por ello pide avisar a la comisión de búsqueda.