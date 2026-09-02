Política

Gustavo Petro Ofrece Conferencia en la UNAM sobre el Capitalismo en el Siglo XXI

Entre el público asistente a la conferencia del expresidente de Colombia se encuentra Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz

Gustavo Petro en la UNAMGustavo Petro visita la UNAM. Foto: N+
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