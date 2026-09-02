Gustavo Petro Ofrece Conferencia en la UNAM sobre el Capitalismo en el Siglo XXI

Gustavo Petro visitó la UNAM para ofrecer una conferencia titulada “El capital en el siglo XXI”. El expresidente de Colombia se presentó en el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria.

Al inicio de su conferencia, el político colombiano recordó una frase de Hegel: “Las ideas preceden a los cañones”. A partir de ella, Petro habló sobre la importancia del balance entre la teoría y la praxis política.

En su conferencia aseguró que el capitalismo no ha traído felicidad a la gente y denunció que, por el contrario, la dependencia de los combustibles fósiles han provocado una crisis climática que pone riesgo a la propia civilización. Cabe señalar que el título de la conferencia es una alusión al libro homónimo del economista francés Thomas Piketty, donde analizó el desarrollo de la desigualdad y la evolución de la economía capitalista a lo largo de los siglos.

Gustavo Petro también abordó la llegada de la inteligencia artificial, que denominó un nuevo paso para “robotizar” procesos de producción. Según denunció, la inteligencia artificial no es una revolución, sino que profundiza los fenómenos laborales que nacieron con la propia revolución industrial, como el desplazamiento de los trabajadores.

En una publicación de X, antes Twitter, el expresidente agradeció el recibimiento de la comunidad universitaria. Mencionó que el auditorio estuvo lleno y que muchos interesados siguieron la conferencia desde una pantalla instalada en el exterior.

“Mi primera conferencia académica postpresidencia parece ser exitosa”, añadió.

Entre el público asistente a la conferencia se encontraba Rigoberta Menchú, activista indígena que puso de relieve la represión militar en Guatemala. En el libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, recopilado por Elizabeth Burgos, la líder reveló los maltratos que sufrían personas indígenas en los plantíos de café. Su labor le valió el Premio Nobel de la Paz.

Gustavo Petro en el Zócalo. Foto: X @petrogustavo

Otra figura presente en el público fue la embajadora de Palestina, Nadya Rasheed. Durante su gobierno, Gustavo Petro mostró solidaridad hacia los habitantes de Gaza y dio eco a los señalamientos contra Israel.

El expresidente de Colombia llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México por invitación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC). Su visita a México ocurre tras su polémica salida de la presidencia.

El político denunció que el ultraderechista Abelardo De La Espriella ganó las elecciones presidenciales por medio de un fraude electoral, aunque sus partidarios no ofrecieron pruebas de estas acusaciones. Durante su gobierno, el presidente buscó culminar el proceso de paz en el país sudamericano, así como un avance hacia el abandono de los combustibles fósiles.

En su gestión tuvo continuos roces con Donald Trump, quien incluso lo señaló por presuntos nexos con el narcotráfico. El republicano no ofreció pruebas de sus dichos. Abelardo De La Espriella, a diferencia de Petro, ha anunciado que su gobierno basará gran parte de sus políticas en una cooperación irrestricta con Estados Unidos.

Además de visitar la UNAM, Gustavo Petro también se reunió este miércoles con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El economista compartió una foto desde el Zócalo donde afirmó que se había reunido con la presidenta: “Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”.