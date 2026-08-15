De la Espriella Pide a Trump Suspender Aranceles a Colombia Tras Terremoto que Dejó 294 Muertos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente 10 minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país.

De la Espriella señaló que durante la llamada agradeció a Trump por la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate estadounidenses que participan en las labores de atención tras el sismo.

De acuerdo con el mandatario colombiano, Trump expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto y manifestó su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia.

Durante la conversación, De la Espriella expuso el desafío que representa la reconstrucción de Colombia y señaló que el país enfrenta una situación económica complicada. La emergencia sísmica representa además un reto para la recuperación de las zonas afectadas y para los sectores productivos.

Uno de los temas abordados fue la relación comercial entre ambos países. El presidente colombiano pidió a Trump considerar la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el objetivo de reducir la presión sobre los empresarios afectados por las consecuencias económicas del terremoto.

De la Espriella sostuvo que los productores y empresarios colombianos atraviesan momentos difíciles y que una suspensión temporal de los aranceles podría contribuir a aliviar las condiciones económicas mientras avanza la reconstrucción.

El mandatario calificó la conversación con Trump como amigable y cordial y afirmó que el presidente estadounidense manifestó su afecto por Colombia y su solidaridad con la población.

La llamada ocurre mientras Colombia continúa con las labores de atención y recuperación tras el terremoto. De la Espriella destacó la importancia de mantener la cooperación con Estados Unidos durante esta etapa.

El presidente colombiano también reiteró su agradecimiento por el respaldo estadounidense y consideró que la relación entre ambos países será fundamental para enfrentar los trabajos de reconstrucción después de la tragedia.