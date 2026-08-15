Internacional

De la Espriella Pide a Trump Suspender Aranceles a Colombia Tras Terremoto que Dejó 294 Muertos

El mandatario colombiano informó que sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente 10 minutos con su homólogo estadounidense.

Foto: AFPFoto: AFP
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