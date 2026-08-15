Camión de la Ruta 54 Trata de Ganarle el Paso al Tren y Provoca Colisión; Hay 6 Heridos

El querer ganarle el paso al tren provocó una colisión entre un camión del transporte público y el tren. El hecho ocurrió en el cruce de Cardenal y Arquitectura, en la colonia Las Juntas, en San Pedro Tlaquepaque.

A los números de emergencia llegó el reporte de la situación, por lo que bomberos se trasladaron al sitio, donde corroboraron el impacto.

De los 25 pasajeros que viajaban a bordo de la Ruta 56 del transporte público, 6 resultaron lesionados y 1 es reportado en estado regular de salud, de acuerdo con las autoridades. Así lo explicó Enrique Mederos, director de Bomberos Tlaquepaque.

"Uno está regular y los otros cinco en estado leve. Quiero hacerte mención que fueron atendidos por servicios médicos municipales de Cruz Verde y mismos firman desistimiento para ser atendidos en un hospital particular"

Durante las labores de atención a las víctimas, la vialidad permaneció colapsada algunos minutos hasta que, finalmente, la unidad fue retirada y el punto liberado.