Accidentes

Camión de la Ruta 54 Trata de Ganarle el Paso al Tren y Provoca Colisión; Hay 6 Heridos

Uno de los afectados fue reportado en estado regular de salud; autoridades determinarán el pago de los daños y deslinde de responsabilidades.

Ambulancia de la cruz verde Marcos MonteroElementos de la Cruz Verde auxiliaron a las víctimas. Foto: N+

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Colisión en San Pedro Tlaquepaque: Camión intenta ganarle al tren y provoca accidente. 6 pasajeros heridos, uno en estado regular.

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