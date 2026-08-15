Marina Asegura 1.9 Toneladas de Cocaína Frente a Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, aseguró aproximadamente 1.9 toneladas de cocaína y detuvo a dos personas en aguas del Océano Pacífico, al suroeste de Guerrero, luego de interceptar una embarcación menor que transportaba la droga a unas 170 millas náuticas (315 kilómetros) de Zihuatanejo.

El operativo, reportado este 15 de agosto por Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), representa una afectación económica de más de 400 millones de pesos para el crimen organizado.

La acción se originó en un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima realizado por personal naval. Durante el sobrevuelo se avistó una embarcación con dos motores fuera de borda, por lo que se activó el seguimiento correspondiente hasta lograr su intercepción, según el comunicado conjunto.

A bordo de la embarcación viajaban dos tripulantes, quienes transportaban 53 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína.

Tras la intercepción, personal naval leyó sus derechos a los dos tripulantes y los trasladó, junto con lo asegurado, a la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero. De ahí fueron puestos a disposición de la SSPC ante la FGR, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica —lo que el comunicado describe como "peso ministerial"—.

Semar y la FGR estiman que el aseguramiento debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. El comunicado precisa que, con esta acción, se evitó que más de tres millones de dosis llegaran a la sociedad.

Las autoridades señalan que, con los resultados de las operaciones marítimas encabezadas por Marina, el total asegurado en la presente administración asciende a cerca de 90 toneladas de cocaína.