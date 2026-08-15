Narcotráfico

Marina Asegura 1.9 Toneladas de Cocaína Frente a Guerrero

La Secretaría de Marina detuvo a dos tripulantes y aseguró droga con un valor superior a los 400 millones de pesos en aguas del Pacífico

Marina Asegura 1.9 Toneladas de Cocaína Frente a GuerreroPersonal de la Secretaría de Marina exhibe los bultos con presunta cocaína asegurados frente a las costas de Guerrero, en instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco. Foto: Semar

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