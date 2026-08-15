EUA Advierte que Cancelará Visas sin Importar Quién Sea el Titular

La embajada de Estados Unidos en México advirtió hoy sábado 15 de agosto que cancelará cualquier visa cuando existan motivos para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde resida o cuáles sean sus opiniones políticas.

En un mensaje en sus redes, reiteró que una visa es un privilegio y no un derecho, por lo que puede ser cancelada cuando existan razones que lo justifiquen.

“Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho”, señalaron.

La declaración enfatiza que las autoridades pueden revisar y cancelar una visa cuando determinen que existen motivos para retirar el permiso de ingreso al país, independientemente de la identidad, lugar de residencia o postura política de su titular.