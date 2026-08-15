Accidentes

Colapsa Pluma Telescópica de 20 Metros en Iztacalco y Deja un Herido

Una pluma telescópica de 20 metros colapsó en Iztacalco y dejó a un trabajador con lesiones en el brazo, mientras autoridades investigan la causa

Colapsa Pluma Telescópica de 20 Metros en Iztacalco y Deja un HeridoLa pluma telescópica colapsada quedó tendida sobre la fosa de la obra de drenaje en Agua Caliente, Iztacalco, este sábado. Foto: N+

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