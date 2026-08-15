Colapsa Pluma Telescópica de 20 Metros en Iztacalco y Deja un Herido

Una pluma telescópica de aproximadamente 20 metros colapsó este sábado en la calle Agua Caliente, casi esquina con Prolongación Río Churubusco, en la alcaldía Iztacalco, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). El colapso dejó a un trabajador con lesiones en el brazo.

La persona lesionada es un empleado que se encontraba en el punto donde ocurrió el incidente. No se reportaron víctimas mortales.

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Las causas del colapso aún no están confirmadas. De acuerdo con lo observado en el lugar, la estructura pudo no estar correctamente apuntalada, aunque también se contempla la posibilidad de una falla por falta de mantenimiento. Ambas hipótesis están pendientes de confirmación por parte de los peritos que fueron solicitados para determinar lo ocurrido.

La pluma colapsada formaba parte de trabajos de cambio de drenaje que se realizan en la zona desde hace varios meses, con el objetivo de mitigar las inundaciones que afectan a los vecinos de Iztacalco durante las lluvias intensas, cuando las calles llegan a anegarse hasta metro y medio de altura. La obra está a cargo de una empresa privada, según información de las autoridades.

Las autoridades esperan que los trabajos de drenaje se reanuden una vez que se resuelva la situación derivada del incidente.