Continúa la Búsqueda de Ricardo Cabezas, Asesor Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Este sábado 15 de agosto, familiares, amigos y compañeros del gremio inmobiliario se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes, en Guadalajara, para exigir que Ricardo Cabezas Talavera sea localizado.

Aunque ya hay una mujer detenida y vinculada a proceso por su presunta participación en la desaparición de Ricardo, su familia sigue sin tener respuestas sobre su paradero. Piden que la investigación continúe.

Por algunos minutos, realizaron un bloqueo parcial de la vialidad para hacer visible su petición. Algunos conductores mostraron su solidaridad.

"Nosotros quisiéramos que apareciera Ricardo, independientemente de que no hubiera aparecido nada más. Ricardo es el importante aquí y que su familia al fin pueda respirar y estar tranquila", expresó Juan Fernández, compañero del gremio.

Ricardo fue visto por última vez el pasado 30 de julio, en Zapopan, en la colonia Lomas del Batán. El pasado jueves, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que la ahora detenida le habría ofrecido al asesor servicios para manejar sus redes sociales, razón por la que acordaron encontrarse de manera personal.

Derivado de lo anterior, la autoridad informó la detención y vinculación a proceso de Joselinne ‘N’, a quien señala por su presunta participación en los hechos. Además, se investiga su relación con la sustracción de sus cuentas bancarias.

Mientras la investigación avanza, familiares y amigos mantienen la exigencia para que la búsqueda de Ricardo Cabezas Talavera se agilice.



