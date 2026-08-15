Desaparecidos

Continúa la Búsqueda de Ricardo Cabezas, Asesor Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Ricardo fue visto por última vez el 30 de julio; desde entonces, su familia no ha descansado. Piden su regreso.

ManifestaciónRicardo está desaparecido desde finales de julio. Foto: N+

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Desaparece Ricardo Cabezas en Zapopan. Familia y amigos bloquean vialidades para exigir su localización. Una mujer vinculada a proceso.

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