Cuerpos Localizados en Puebla Podrían Ser Trabajadores de CFE Desaparecidos

El hallazgo de dos cuerpos sin vida movilizó a diferentes corporaciones de emergencia a un costado de la carretera México-Tuxpan, a la altura de Huauchinango en el estado Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de restos humanos localizados en la zona de Texcapa, que corresponden a los dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quienes fueron reportados como desaparecidos desde el mes de junio.

Al respecto, la CFE aseguró que las autoridades no han confirmado la identidad de los cuerpos localizados, por lo que pide esperar la información oficial antes de poder asegurar que se trataba de sus empleados.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Asimismo, aseguró que desde el primer momento el personal ha estado atentos a la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), además de brindar acompañamiento a familiares de ambos trabajadores.

Adolfo López Saldaña de 40 años de edad y de Marco Antonio Sarmiento de 60 habrían sido privados de la libertad y asesinados. Ambos desaparecieron el 26 de junio mientras realizaban labores sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan Cuerpos en Huauchinango, Puebla: Podrían Ser Trabajadores de CFE Desaparecidos

Días después de su desaparición fue localizada la camioneta de la empresa para la que trabajaban. Cabe recordar que por la desaparición forzada de los trabajadores de CFE, hay tres mujeres y cinco hombres detenidos.

En el lugar se encuentra la Policía Municipal de Huauchinango, Protección Civil Municipal, Guardia Nacional, Agentes de la Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Búsqueda, Defensa y elementos de la Marina.

Con información de N+

JAPR