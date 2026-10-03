Desaparecidos

Cuerpos Localizados en Puebla Podrían Ser Trabajadores de CFE Desaparecidos

La empresa paraestatal dijo que las autoridades se encargarán de identificar los restos hallados en el municipio poblano de Huauchinango

Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento desaparecieron en junio.Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento desaparecieron en junio. Foto: Los Titulares

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Restos humanos encontrados en Puebla podrían ser de empleados de CFE. La identidad aún no está confirmada. Conoce los detalles de este caso.

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