Liberan 44 Bisontes en Reserva Cuenca Los Ojos de Agua Prieta, Sonora

Un total de 44 bisontes fueron liberados el pasado 24 de septiembre en el área de San Bernardino, dentro de la reserva Cuenca Los Ojos, en Agua Prieta, Sonora, luego de cumplir con un periodo de cuarentena y los protocolos sanitarios correspondientes.

La manada llegó a la reserva a principios de año procedente del Rancho El Uno y estaba conformada originalmente por 29 ejemplares. De ellos, 19 eran hembras que se encontraban embarazadas, por lo que entre abril y junio nacieron 15 crías.

David Alberto Borré González, coordinador de Restauración y Conectividad de Hábitat de Cuenca Los Ojos, explicó que actualmente los animales se encuentran en la porción oeste de la reserva, donde cuentan con suficiente alimento y agua para permanecer sin necesidad de recibir suplementos.

"Ahorita están en la porción oeste, y ahí hay suficiente forraje para que la manada pueda estar ahí, afortunadamente ha estado lloviendo bastante y también hay suficiente agua para que la manada pueda estar ahí sin necesidad de algún suplemento de parte de nosotros”, señaló.

La presencia de los bisontes forma parte de un proyecto de renaturalización que busca recuperar especies nativas y las funciones ecológicas que históricamente tuvieron en los ecosistemas del norte de México.

El bisonte es considerado una especie clave dentro de los pastizales debido a su papel como uno de los grandes herbívoros que habitaron esta región. Su actividad contribuye a modificar el paisaje, influir en la vegetación y mantener distintas interacciones ecológicas de las que dependen otras especies.

“Lo que Cuenca está haciendo es trayendo a los actores que solían estar en este lugar, uno de ellos es el bisonte. Entonces es recuperar las especies nativas originales que llegaron a estar aquí y que mantenían la funcionalidad ecológica de estos sitios”, explicó Borré González.

El objetivo es recuperar de manera gradual las especies nativas que anteriormente formaban parte de estos ecosistemas y contribuían a mantener su funcionalidad.

De acuerdo con el coordinador, conforme avance la adaptación de los bisontes, Cuenca Los Ojos contempla incorporar gradualmente otras especies a la reserva, entre ellas el wapatí, el borrego cimarrón, el perrito de la pradera cola negra y el berrendo.