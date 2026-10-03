Sociedad

Liberan 44 Bisontes en Reserva Cuenca Los Ojos de Agua Prieta, Sonora

La manada llegó a Sonora a inicios de año, creció con el nacimiento de 15 crías y ahora dispone de agua y alimento en libertad

Liberan 44 bisontes en reserva Cuenca Los Ojos de Agua PrietaLiberan 44 bisontes en reserva Cuenca Los Ojos de Agua Prieta. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La reserva Cuenca Los Ojos en Sonora celebra la liberación de 44 bisontes. Con 15 crías nacidas este año, estos gigantes herbívoros ayudan a restaurar el equilibrio ecológico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+