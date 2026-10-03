Accidentes

Comerciantes son Rescatados de Río en Veracruz; Viajaban a Bordo de su Camioneta

Un grupo de personas fueron salvadas tras quedar atrapados al intentar cruzar el afluente a bordo de su camioneta. Cuerpos de emergencias brindaron atención médica a los involucrados

Familia de Comerciantes es Rescatada del Cauce de un Río al Norte de VeracruzLa unidad fue sacada con ayuda de otro vehículo. Foto: Rodrigo Acuña

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En el norte de Veracruz, una familia es rescatada del río Cuacholotitla. Policía y Protección Civil arribaron al lugar de los hechos

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