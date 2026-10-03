Comerciantes son Rescatados de Río en Veracruz; Viajaban a Bordo de su Camioneta

Una familia de comerciantes fue rescatada por elementos de la policía municipal y Protección Civil, luego de que la camioneta en la que viajaban quedara varada en el río Cuacholotitla, en Tepetzintla, al norte de Veracruz.

Los hechos anteriormente descritos se registraron cuando la familia dedicada a la venta de zacahuil en la región intentaba cruzar el vado hacia la comunidad de Copaltitla y la corriente comenzó a arrastrar la unidad.

Policías municipales y personal de Protección Civil ingresaron al cauce y aseguraron la camioneta con un lazo y, con apoyo de otra unidad, lograron atraerla hacia la orilla y poner a salvo a los ocupantes.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal brindó atención prehospitalaria a los integrantes de la familia. Hasta el momento no hay reporte de personas que hayan resultado lesionadas tras estos hechos.