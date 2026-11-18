Un hombre que utilizaba prótesis en la pierna derecha y muletas para desplazarse, murió tras ser atropellado por un tractocamión de doble remolque en el municipio de Minatitlán.

La unidad pertenece a una empresa de refrescos que circulaba sobre el bulevar Instituto Tecnológico de Minatitlán. El accidente ocurrió en las colonias Insurgentes Norte y Cerro Alto, cuando la víctima intentaba atravesar la calle y terminó debajo de la unidad.

Al lugar de los hechos ocurridos durante la tarde de este miércoles, llegaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El operador del camión fue asegurado por elementos de la Policía Estatal, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en espera de ser identificado.