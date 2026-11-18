Una avioneta cayó sobre la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El desplome se registró a la altura del Aeropuerto del Norte en sentido de norte a sur, cerca del entronque a Salinas Victoria.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, junto con otros cuerpos de auxilio, ya se movilizaron hasta el sitio donde se registró el accidente de la aeronave. El siniestro está causando afectaciones en ambos sentidos de la vialidad de la carretera Monterrey - Nuevo Laredo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Avioneta Se Desploma en Carretera a Laredo en Nuevo León

Tras desplomarse, la avioneta se incendió y el fuego generó una gran columna de humo negro que se alcanza a ver desde distintos puntos en la zona. A bordo de la avioneta iban 6 personas, el piloto, el copiloto y 4 tripulantes más, así lo confirmó Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, y Alejandro Zúñiga, comandante de Bomberos de Nuevo León.

Los tripulantes y pasajeros ya no se encontraban en el sitio cuando llegaron los cuerpos de emergencia, pues ya habían sido trasladados a un hospital cercano para su atención médica. Se trata de David Coronó, de 41 años y Alan Adrián, de 25 años de edad, quienes llevaban a bordo a José Luis, de 56 años, Armando Ezequiel, de 42 años, Carlos de Alejandro, de 40 años, y Priscila Guadalupe, de 36 años de edad.

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que no hay personas fallecidas ni lesionados de gravedad tras el desplome de la aeronave que perdió potencia al despegar y terminó impactándose contra la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, al cruzar la malla perimetral del Aeropuerto del Norte.

El incendio de la aeronave ya fue sofocado al cien por ciento por los elementos del cuerpo de Bomberos de Nuevo León, en espera su enfriamiento para poder retirar la unidad y despejar la vialidad para normalizar la circulación.

Además, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que la pista 11/19 del Aeropuerto del Norte permanece cerrada y fue activado de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

SHH