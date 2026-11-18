Fallece Miguel Pineda Silva, uno de los pasajeros que resultaron lesionados en el accidente de un autobús de Transportes Uxpanapa, falleció luego de presentar complicaciones en su estado de salud.

El hombre permanecía hospitalizado en el Hospital Pedro Coronel, en el municipio de Las Choapas, donde recibía atención médica debido a un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas que sufrió durante el accidente.

El percance ocurrió el pasado 16 de noviembre, cuando un autobús de Transportes Uxpanapa se impactó contra un árbol en el kilómetro 8 de la carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital, al sur de Veracruz. En el accidente, ahí un total de 22 pasajeros resultaron con diversas lesiones.

De acuerdo con la información disponible, debido al deterioro de su estado de salud, Miguel Pineda Silva no pudo ser trasladado a Coatzacoalcos, donde se tenía previsto realizarle una tomografía para evaluar las lesiones que presentaba.

Fue durante la mañana de este miércoles cuando se confirmó su fallecimiento, luego de las complicaciones médicas que presentó mientras permanecía internado en el hospital de Las Choapas.