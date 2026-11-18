En los últimos días han ingresado al país varios frentes fríos, uno tras otro. Actualmente, el país enfrenta los efectos de los sistemas frontales 6 y 7, pero ya avanza uno nuevo rumbo a territorio nacional, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante ello, aquí te informamos cuándo y a qué región se aproximará el nuevo frente frío 8 y las afectaciones que ocasionará en la República Mexicana, para que tomes previsiones y cuides tu salud.

Temporada de frentes fríos

El invierno iniciará oficialmente el 21 de diciembre en el hemisferio norte, pero México ya se encuentra en la temporada de frentes fríos, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027.

El SMN previó que en estos meses llegarán al país 56 frentes fríos, seis más del promedio, de los cuales actualmente suman siete y el octavo ya está a la vista.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, tienen una duración de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Nuevo frente frío 8

En su Aviso de Sistemas Frontales y Evento de “Norte”, el SMN informó que mañana 19 de noviembre se aproximará el nuevo frente frío 8 al noroeste de México.

En esa zona, se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar.

Por esa interacción, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) previó rachas fuertes de viento en el noroeste del país, además de chubascos en Baja California.

Mientras que el viernes, “el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio nacional”, donde se prevén rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos. Los diversos fenómenos ocasionarán temperaturas gélidas en varias regiones:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Siguen los efectos de frentes fríos

Además del avance del nuevo frente, México enfrenta estos momentos los efectos de los sistemas frontales 6 y 7.

Mañana, el frente 6 se mantendrá estacionario sobre el golfo de México y continuará interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional.

Lo anterior ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluyendo la península de Yucatán.

Por su parte, la masa de aire polar que impulsó al sistema frontal empezará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país, aunque mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

A su vez, el frente frío 7 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos y dejará de afectar a México.

Recomendaciones ante clima gélido

En caso de bajas temperaturas, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

En una conferencia de prensa el mes pasado, llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB