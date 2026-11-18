¡No bajes la guardia! La Ciudad de México (CDMX) tendrá un amanecer frío y con probables lluvias mañana jueves, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por eso, ante la previsión de bajas temperaturas el 19 de noviembre de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina activó la alerta amarilla en varias alcaldías.

Conoce aquí cuáles son las demarcaciones en alerta y también los detalles del pronóstico del tiempo para la CDMX este jueves.

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla?

En redes sociales, la SGIRPC informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del 19 de noviembre en estas alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Según la dependencia capitalina, se prevé que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 04:00 y 08:00 horas de mañana.

Frío y lluvias aisladas en CDMX

El SMN informó que mañana en la mañana se prevé cielo nublado y ambiente fresco en la región, así como frío a muy frío con bancos de niebla en zonas altas y posibles lluvias aisladas en el Valle de México.

En la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

El organismo además pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 21 a 23 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; 30% probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 40% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 30 km/h.

Noche: Temperatura entre 14 y 16 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 15 km/h.

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¡Abrígate con el método de la cebolla!

Ante las bajas temperaturas, la SGIRPC recomendó a la ciudadanía utilizar el "Método de la Cebolla", es decir, cubrirse con varias prendas, pues no solo calientan mejor que una gruesa, sino que podrás te permitirán acondicionarte de acuerdo con el lugar donde te encuentres.

Capa 1. Ropa interior térmica: La intención es mantener seco el cuerpo, debido a que cuando suda y se seca provoca frío

Capa 2. Ropa transpirable: Tiene como función mantener el calor corporal, permitiendo que las prendas de la primera se mantengan secas.

Capa 3. Prendas que sean impermeables: Para proteger de factores externos como la lluvia, el viento o aguanieve.

SPB